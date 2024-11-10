أشبال “الخضر” يدخلون أجواء مواجهة تونس

تواصل التشكيلة الوطنية لفئة أقل من 17 سنة، تحضيراتها على قدم وساق، لمباراة افتتاح دورة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستجمعها بنظيرتها التونسية.

وخاض أمس، أشبال المدرب عزيز لحوسين، ثاني حصة تدريبية لهم بمدينة الدار البيضاء المغربية. وذلك على أرضية ملعب التكوين المهني بعين برجة.

وبدأ الطاقم الفني لأشبال الخضر في وضع اللمسات الأخيرة، على الخطة التي سيعتمد عليها خلال دورة “لوناف”. التي ستنطلق غدا الاثنين وتستمر إلى غاية 23 نوفمبر الجاري.

كما تم برمجة حصة تحليل بالفيديو مساء أمس، بهدف مراجعة وتصحيح أخطاء المباريات التي لعبت في آخر تربص بسيدي موسى.

تجدر الإشارة إلى أن شبان الخضر، سيواجهون تونس غدا الاثنين، بملعب الأب “جيغو” بالدار البيضاء، بداية من الساعة 17:00، في لقاء افتتاح الدورة.