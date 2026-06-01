أشبال “الخضر” يدشنون مونديال 2026 بمواجهة تشيلي

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن برنامج لقاءات المنتخب الوطني، لفئة أقل من 17 سنة، في كأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة المونديال، المقرر إجراءه بقطر، ما بين الـ 19 نوفمبر والـ 13 ديسمبر القادمين. عن وقوع أشبال “الخضر” في المجموعة الـ 10، رفقة كل من الولايات المتحدة والجبل الأسود وتشيلي.

ويدشن رفقاء المتألق ياسين عابد، مشوارهم في المحفل العالمي، بمواجهة تشيلي. حسبما أعلنته اليوم الاثنين “الفاف”، وذلك يوم على أرضية ملعب “خالد بلان” يوم 21 نوفمبر بداية من الساعة 14:30.

ويوم الـ 24 من نوفمبر، وعلى نفس الملعب وبذات التوقيت. يلاقي المنتخب الوطني، نظيره من الجبل الأسود، في ثاني جولات مونديال قطر.

بينما يخوض شبان “الخضر” ثالث وآخر لقاءاتهم في دور المجموعات، يوم الـ 27 نوفمبر، أمام منتخب الولايات المتحدة، وذلك، بملعب “ابراهيم خلفان” انطلاقا من الساعة 16:00.