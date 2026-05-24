أشبال “الخضر” يفشلون في بلوغ نصف نهائي الـ “كان”

فشل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، في بلوغ نصف نهائي كأس إفريقيا، لذات الفئة العمرية، بعد هزيمته اليوم الأحد، بضربات الترجيح أمام نظيره التنزاني، بـ 3-4.

وانتهت المواجهة بين “الخضر” وتنزانيا، بالتعادل الايجابي بنتيجة 3-3، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الحظ، التي ابتسمت في الأخير، للفريق المنافس.

وسدد منتخب “U17” 5 ركلات ترجيح، سجل منها 3 عن طريق مكاوي وطوالي ودحمان. بينما ضيع صاحب “الثنائية” فالمي، ركلة ترجيح، وصاحب الهدف الثالث بن رمضان أخرى.

فيما سدد الفريق التنزاني 4 ركلات ترجيح فقط من أصل 5. نجح في تسجيلها جميعا، لينهي بذلك، طموح أشبال “الخضر” في مواصلة الحلم القاري.