أشبال الخضر ينهزمون أمام تونس في دورة اتحاد شمال إفريقيا

تلقى المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 16 سنة هزيمته الأولى في الدورة الودية لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم (UNAF)، بعد سقوطه أمام نظيره التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الثانية من المنافسة.

وشهدت المباراة تنافساً كبيراً بين المنتخبين، غير أن المنتخب التونسي عرف كيف يستغل الفرص المتاحة له ليحسم اللقاء لصالحه، رغم المحاولات العديدة لأشبال الخضر للعودة في النتيجة.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشاركته في هذه الدورة الودية بتعادل إيجابي أمام المنتخب المغربي، في لقاء سمح للطاقم الفني بتجربة عدد من العناصر والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين تحسباً للاستحقاقات القادمة.

وتندرج هذه الدورة ضمن برنامج الإعداد وتطوير المواهب الشابة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.