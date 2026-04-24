أشبال الخضر ينهزمون أمام مصر وديا

انهزم منتخب الجزائر تحت 17 سنة ودياً أمام نظيره منتخب مصر تحت 17 سنة بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما ضمن إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات القارية المقبلة.

وجاءت المواجهة في أجواء تنافسية، حيث سعى الطاقم الفني للمنتخب الجزائري بقيادة المدرب غيموز إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجريب بعض الخيارات التكتيكية، تحسباً للمشاركة في كأس إفريقيا للفئة.

ورغم الهزيمة، أظهر أشبال الجزائر مستوى مقبولاً في عدة فترات من اللقاء، مع خلق بعض الفرص التي لم تُستغل بالشكل المطلوب، في حين تمكن المنتخب المصري من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، محافظاً عليه حتى صافرة النهاية.

وتندرج هذه المباراة ضمن برنامج ودي مكثف يهدف من خلاله الطاقم الفني إلى تصحيح الأخطاء وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، قبل الدخول في غمار المنافسة الرسمية، حيث يُعوّل على هذه الفئة لتحقيق مشاركة مشرفة في البطولة الإفريقية المقبلة.