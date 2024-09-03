أشبال الخضر ينهزمون بسباعية كاملة أمام جنوب إفريقيا

تعرض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، لهزيمة قاسية، أمام نظيره الجنوب إفريقي، بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة.

في إطار الجولة الأولى لبطولة “فيفا” للمواهب، التي تقام فعالياتها بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان من الثالث إلى غاية التاسع سبتمبر الجاري.

وانقادت عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، لهزيمة ثقيلة، أمام أشبال “البافانا بافانا”، بعد أن تقدموا في النتيجة خلال الشوط الأول بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي احتضنه، أمسية اليوم الثلاثاء، الملعب البلدي بمدينة بينغفيل الإيفوارية.

ويشارك منتخب الخضر لأقل من 17 سنة، في هذه الدورة الودية، بهدف التحضير الجيد لكأس أمم إفريقيا

وسيواجه المنتخب الوطني في هذه البطولة منتخبات: ساحل العاج والمغرب وجنوب أفريقيا و تنزانيا وزامبيا.