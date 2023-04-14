أشبال الخضر يواجهون بوركينا فاسو تحضيرا لـ”الكان”

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، غدا السبت، نظيره من بوركينا فاسو، في مباراة ودية تحضيرية تحسبا لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2023.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، عن برمجة هذه المباراة بأحد ملاعب مركز سيدي موسى.

كما من المقرر أن يخوض أشبال المدرب أرزقي رمان، اختبار آخر سهرة يوم الثلاثاء المقبل، قبل دخولهم في تربص آخر انطلاقا من 24 أفريل وإلى غاية افتتاح المنافسة القارية.

يذكر أن منتخب بوركينا فاسو، حل بالجزائر أمس الخميس، تحسبا لمشاركتهم في نهائيات أمم إفريقا المقررة في الفترة ما بين 29 أفريل إلى 19 ماي.