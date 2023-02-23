أشبال الخضر يواجهون فياريال تحضيرا للكان

سيدخل المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، في تربص جديد بمركز سيدي موسى، والذي ستتخلله مباراة تحضيرية بمواجهة أكاديمية فياريال مونتريال الكندية.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن توجيه الناخب أرزقي رمان الدعوة لـ21 لاعبا محليا للمشاركة في التربص المقبل.

كما أوضحت الفاف، بأن التربص المبرمج بمركز سيدي موسى، تحضيرا للكان، مقرر في الفترة ما بين 24 إلى 28 فيفري الجاري.

وسيختتم التربص بمباراة تحضيرية، ستجمع المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، بأكاديمية فياريال مونتريال الكندية، بملعب “نيلسون مانديلا”.

وضمت قائمة لاعبي المنتخب الوطني، المعنيين بهذا التربص كل من: