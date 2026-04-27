أشبال “الخُضر” ينهزمون أمام مصر ودّيا

انهزم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام نظيره المصري بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة ودية جمعت المنتخبين اليوم الاثنين، ضمن التحضيرات للاستحقاقات القارية المقبلة.

وجاءت هذه المواجهة في سياق استعداد المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026 لفئة أقل من 17 سنة.

ورغم المحاولات التي قام بها أشبال “الخضر”، خلال أطوار اللقاء، إلا أن الفعالية الهجومية غابت. في حين استغل المنتخب المصري فرصه بنجاعة ليحسم المباراة لصالحه بثنائية نظيفة.

وتعَدُّ هذه المباراة فرصة مهمة للطاقم الفني لتقييم الأداء وتصحيح الأخطاء قبل الدخول في المنافسة الرسمية. خاصة في ظل سعي المنتخب لتحقيق مشاركة مشرفة في البطولة القارية القادمة.