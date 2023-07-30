أشبال المنتخب الوطني للجيدو يتوجون بالبطولة الإفريقية

توج أشبال المتخب الوطني للجيدو، اليوم الأحد، بلقب البطولة الإفريقية، حسب الفرق، بعد فوزهم بالنهائي.

وجاء تتويج أشبال المنتخب الوطني (ذكور، إناث)، بهذا اللقب، بعد فوزهم في النهائي، على حساب نظرائهم من المنتخب المصري.

كما أحرز أشبال المنتخب الوطني للجيدو، المركز الثاني في المنافسة الفردية لهذه البطولة الإفريقية.

وتمكن المصارعون الجزائريون من حصد 15 ميدالية، منها خمسة ميداليات ذهبية، 6 فضيات، و4 ميداليات برونزية.