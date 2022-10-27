أشبال بوقرة يخوضون أول حصة تدريبية بتربص تونس

خاض المنتخب الوطني للمحليين، أمس الأربعاء، أول حصة تدريبية بمدينة “طبرقة” التونسية، تحت إشراف الناخب مجيد بوقرة.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن تدرب لاعبي المنتخب المحلي على الساعة السادسة مساءً، بمركب “سيقال طبرقة”.

كما استغل بوقرة، هذه الحصة التدريبية، لعرض برنامج التحضيرات الذي تم تسطيره للاعبيه، إلى غاية موعد انطلاق “الشان”.

وبرمج مجيد بوقرة، لصباح اليوم الخميس، حصة فيديو للاعبيه، قبل خوضهم الحصة التدريبية المقررة على الساعة (17:00)، ثم حصة علاج على الساعة (21:30)