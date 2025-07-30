أشبال بوقرة يواجهون شبيبة الساورة في آخر اختبار قبل “الشان”

يخوض المنتخب الوطني للمحليين، أمسية اليوم الأربعاء، مباراة تحضيرية جديدة، في مواجهة فريق شبيبة الساورة، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وتدخل هذه المباراة، ضمن التحضيرات التي يجريها المنتخب الوطني للمحليين، استعدادا لمشاركتهم في بطولة “الشان”.

وستكون هذه مباراة المنتخب المحليين، ضد شبيبة الساورة، آخر اختبار لأشبال المدرب مجيد بوقرة، قبل تنقلهم إلى أوغندا.

ويسعى بوقرة، استغلال مباراة اليوم، ضد شبيبة الساورة، لتصحيح بعض الأخطاء التي وقف عليها في مباراتهم التحضيرية الماضية أمام منتخب موريتانيا، والتي انتهت بنتيجة (2-2).

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيطير يوم الجمعة المقبل، إلى أوغندا، لمباشرة مغامرته في بطولة “الشان”، المقررة في الفترة ما بين 2 إلى 30 أوت، بكل من أوغندا، تنزانيا، وكينيا.