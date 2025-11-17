أشبال بوقرة يواجهون مصر في آخر اختبار قبل كأس العرب

يواجه المنتخب الوطني للمحليين، أمسية اليوم الإثنين، انطلاقا من الساعة الثالثة، نظيره المصري، بملعب “القاهرة”، في ثاني مباراة تحضيرية بين الفريقين، استعدادا لبطولة كأس العرب.

ويسعى المدرب مجيد بوقرة، لاستغلال هذه المباراة، من أجل اجراء تقييمه النهائي لكل لاعب، قبل الفصل في القائمة التي سيعتمد عليها في بطولة كأس العرب.

ومن المنتظر أن يجري بوقرة، في لقاء اليوم بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية، لتجربة عناصر جديدة، ومنح الفرصة لكل التعداد.

كما ستكون مواجهة اليوم ضد المنتخب المصري، آخر فرصة بالنسبة لبعض لاعبي المنتخب الوطني، لكسب ثقة المدرب مجيد بوقرة، من أجل ضمان مشاركتهم في كأس العرب.

يذكر أن المتخب الوطني للمحليين، انهزم في مباراته التحضيرية الأولى ضد منتخب مصر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.