أشبال حول الرسول

عمير بن سعد

الصادق الجسور.

هو عمير بن سعد طفل ذاق اليتم والحرمان، ولم يكن كغيره من أترابه مدللا لقلة حيلة أمه التي منّ الله عليها بالزواج من أحد أثرياء المدينة وهو الجلاس بن سويد الذي كفله وأغدق عليه بالحب والحنان،لدرجة تعلق بها الفتى بزوج أمه وكأنه إبنه.

وقد أسلم الفتى وعمره لم يتجاوز العشرة سنوات وكان يذوب عشقا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث وأن مرّ بإختبار صعب زاد في محب سيد الخلق له، حيث أن الجلاس زوج أمه إفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من عمير أنه أخبر حبيب الله بذلك، و كان هذا قبل غزوة تبوك.

اللهم اظهر براءتى

الجلاس وبصفته رجل ذو جاه ومال، كان منه أن كّذّب أمام رسول الله ما قاله عمير، إلا أن الفتى أكد للنبي صدق قوله وكان يدعو الله أن يعلي راية الحق ويظهر راءته أمام النبي وأتباعه، فكان أن نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى: ” يحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم و هموا بما لم ينالوا و ما نقموا الا أن أغناهم الله و رسوله من فضله فأن يتوبوا يك خيرا لهم و ان يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا و الآخرة و ما لهم في الأرض من ولى و لا نصير ”

توبة صادقة :

فردد الجلاّس : بل أتوب يا رسول الله بل أتوب يا رسول الله صدق عمير و أنا من الكاذبين . و هنا مد النبى صلى الله عليه و سلم يده الشريفة فأمسك أذن عمير و قال : ” وفت أذنك يا غلام ما سمعت و صدقك ربك” وكان الجلاس بعدها يقول : جزى الله عميرا عنى خيرا فلو تركني لمت على الكفر . و كما أختار عمير الصدق فى هذا.. اختار الصدق فى حياته كلها و عاش مجاهدا معلما راعيا للمؤمنين حتى توفاه الله فى عهد الفاروق عمر رضي الله عنهم أجمعين .