أشبال حيواني على بعد خطوة من المربع الذهبي

سيواجه أشبال المدرب الوطني سفيان حيواني، أمسية اليوم، منتخب أنغولا، لحساب الدور الربع نهائي من منافسة أمم إفريقيا، الجارية بالغابون.

ويعد هذا اللقاء جد هام بالنسبة للخضر، باعتبارها المباراة التي تفصلهم عن تحقيق هدفهم في هذه المنافسة ببلوغ مربعها الذهبي.

حيث صرح المدرب الوطني سفيان حيواني، في وقت سابق، أن هدفهم من هذه المشاركة هو بلوغ الدور النصف نهائي.

وستكون هذه المواجهة جد صعبة، بالنظر لمستوى منتخب أنغولا، الذي تأهل لهذا الدور في المركز الثاني من مجموعته بعد منتخب مصر.

وستلعب هذه المباراة الحاسمة بالنسبة للمنتخبين، بقصر الرياضة، بمدينة ليبروفيل الغابونية، إنطلاقا من الساعة الثالثة زوالا بتوقيت الجزائر.