أشبال زياني يكتسحون السعودية والأولمبي يتعثر أمام موريتانيا

سجلت المنتخبات الوطنية الشابة، اليوم الثلاثاء، نتائج متباينة في مبارياتها الودية الأخيرة، إذ تألق منتخب أقل من 16 سنة بفوز عريض على نظيره السعودي، بينما انهزم المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة أمام موريتانيا في عنابة.

بمدينة الدمام السعودية، واصل المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة عروضه القوية تحت قيادة المدرب كريم زياني، بعدما اكتسح نظيره السعودي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية الثانية بين المنتخبين.

وأكد أشبال زياني تفوقهم على المنتخب السعودي، بعدما فازوا في المواجهة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. ليخرج المنتخب الجزائري منتصرًا في المباراتين ويبعث برسائل إيجابية حول الإمكانات التي تزخر بها هذه الفئة العمرية.

من جانب آخر، تعرض المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لهزيمة أمام نظيره الموريتاني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما بملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة. وسجل هدف المنتخب الجزائري مهاجم أتلتيك بارادو رمضاوي، غير أن المنتخب الموريتاني نجح في حسم اللقاء لصالحه.

وقبل هذه الخسارة، كان المنتخب الأولمبي تفوق في المواجهة الودية الأولى بنتيجة هدفين دون رد.

وتندرج هذه المباريات الودية ضمن البرنامج التحضيري الذي سطرته المديرية الفنية الوطنية لمختلف الفئات الشبانية. بهدف منح اللاعبين فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة اللازمة استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.