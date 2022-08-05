أشبال لاسات يؤدون مناسك العمرة قبل عودتهم لأرض الوطن

استغلت عناصر المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، تواجدها بالسعودية للمشاركة في كأس العرب، من أجل تأدية مناسك العمرة.

وعقب خروجهم من هذه البطولة في دورها النصف النهائي، أمام منتخب مصر، وقبل عودتهم إلى الجزائر أدى أشبال لاسات مناسك العمرة.

كما تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمجموعة من لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، بلباس العمرة.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، قدم مشوارا مشرفا في كأس العرب، قبل هزيمتهم في النصف النهائي بـ3-1 أمام مصر.