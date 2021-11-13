أشبال لاسات يحققون أول فوز لهم في بطولة لوناف

نجح المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم السبت، من تحقيق فوزه الأول، في بطولة لوناف، خلال مواجهة المنتخب الليبي.

ودخل أشبال لاسات، هذه المباراة بعزيمة كبيرة، ما مكنهم من تسجيل هدف السبق في الدقيقة الـ30، عن طريق بونعاس.

كما خلق المنتخب الوطني فرص أخرى لتعميق الفارق، خلال الشوط الثاني، لكن نقص التركيز، حال دون ذلك.

ويأتي هذا الفوز الذي حققه منتخب أقل من 20 عاما، بعد هزيميتين أمام كل من منتخبي تونس، ومصر.

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