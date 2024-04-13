أشبال نادي بارادو يشاركون في دورة ليون الدولية لكرة القدم

يشارك فريق نادي بارادو، في دورة ليون الدولية لكرة القدم. الخاصة بفئة لاعبي أقل من 15 عاما، إلى جانب عدة أندية أوروبية.

وحسب ما كشفت عنه إدارة بارادو، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية. ستكن هذه ثاني مشاركة للفريق في هذه الدورة الدولية.

وسيخوض شبان الأكاديمية، هذه المنافسة ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كل شبان نادي نيس، كليرمون فوت، لورا فوت، وأف سي سايسن.

ومن المقرر أن تجرى هذه الدورة الكروية الدولية، خلال الفترة من 18 إلى 20 من شهر ماي المقبل.

كما يشارك فئة أقل من 17 عاما لنادي بارادو، في دورة دولية أخرى بمدينة بريست الفرنسية، أين سيواجهون أربع أندية ضمن المجموعة الرابعة.