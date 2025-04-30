أشبال المنتخب الوطني للمصارعة يتألقون في البطولة الإفريقية وينتزعون الصدارة بـ16 ميدالية

أثبتت المصارَعَة الجزائرية مرة أخرى علوّ كعبها قارّيًا، إذ توّج المنتخب الوطني لفئة الأشبال بالمركز الأول في البطولة الإفريقية للمصارعة 2025.

و التي أسدل الستار على فعالياتها بمدينة الدار البيضاء المغربية.

بعد حصد حصيلة مشرفة بلغت 16 ميدالية منها 9 ذهبيات. ما يؤكد تميز الجيل الصاعد على الساحة الإفريقية.

كما شهدت البطولة مشاركة قوية من عدة دول إفريقية. إلا أن المصارعين الجزائريين برزوا بأداء قوي ومهارات فنية عالية. جعلت الجزائر تتصدر جدول الترتيب العام.

تفاصيل التتويج:

المركز الأول إجمالًا في الترتيب العام بفئة الأشبال بفضل التفوق في عدد الميداليات.

المصارعة الحرة : المركز الثاني برصيد 140 نقطة

: المركز الثاني برصيد المصارعة الإغريقية الرومانية : المركز الثاني أيضًا بـ 140 نقطة

: المركز الثاني أيضًا بـ مصارعة الإناث: المركز الرابع برصيد 90 نقطة.

ويعكس هذا الإنجاز العمل الكبير الذي تقوم به الاتحادية الجزائرية للمصارعة في تكوين المواهب وتوفير الظروف المناسبة للاحتكاك والتطور. كما يشكل دافعًا قويًا للمنتخبات الوطنية الأخرى لبذل مزيد من الجهد لتحقيق إنجازات مماثلة في الفئات الكبرى.

وجاءت تتويجات عناصر المنتخب الوطني للمصارعة على النحو التالي:

* اختصاص المصارعة الحرة :

ذهبية ليوسف بوخالفة وزن 45 كلغ

ذهبية لبوڨرة أنيس وزن 48 كلغ

ذهبية لعبد الرزاق شيني وزن 55 كلغ

ذهبية لعبد الرحمن زميتي وزن 92 كلغ

فضية لطاهر جفال وزن 65 كلغ

فضية لحديفة بركات وزن 51 كلغ

* اختصاص المصارعة إغريق رومانية :

ذهبية لخير الدين غوار وزن 55 كلغ

ذهبية لوائل بن عيسى وزن 60 كلغ

ذهبية لحماتة فراس وزن 71 كلغ

فضية لدشاش آدم تاج الدين وزن 65 كلغ

فضية لجموعي مندر وزن 110 كلغ

برونزية لبن محمد اسكندر وزن 92 كلغ

*اختصاص المصارعة إناث :

ذهبية لروابح سلسبيل وزن 67 كلغ

ذهبية لزيتوني دنيا وزن 53 كلغ

فضية لبوسعيدي ميليسا وزن 61 كلغ

فضية لمريم صفية غريب وزن 43 كلغ