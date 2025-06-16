أشبال “الخُضر” يفوزون أمام تونس ويتوجون بالدورة الدولية الودية

توج المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، اليوم الاثنين، بالدورة الدولية الودية التي احتضنتها الجزائر، بعد تحقيق الفوز أمام منتخب تونس بهدفين دون رد.

وسجل هدفي المنتخب الوطني، كل من القائد نوبلي محمود في الدقيقة 22، وبلال داو في الدقيقة 55 من زمن المباراة التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتميزت المواجهة بروح قتالية عالية من الجانب الجزائري، إذ رض “محاربو الصحراء” سيطرتهم منذ البداية ونجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم أمام محاولات “نسور قرطاج” الذين لم يتمكنوا من العودة في النتيجة.

ويعَدُّ التتويج خطوة مهمة في مسار التحضير للاستحقاقات المقبلة، على رأسها التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا لأقل من 17 سنة. إذ أظهر المنتخب الوطني جاهزية فنية وبدنية تعكس تطور مستوى الفئات الشبانية.

كما تأتي هذه الدورة في إطار سياسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لتطوير قاعدة التكوين. ومنح اللاعبين الشباب فرصا اكبر للاحتكاك الدولي واكتساب الخبرة، استعدادا لتمثيل الجزائر مستقبلا في المحافل القارية والدولية.