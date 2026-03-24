أشبال “الخُضر” يكتسحون ليبيا بخماسية ويبعثون رسالة قوية في افتتاح دورة “لوناف”

استهلّ المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة مشاركته في دورة اتحاد شمال إفريقيا (لوناف) المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا بأفضل طريقة ممكنة، بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في لقاء احتضنه ملعب بنغازي الدولي.

ودخل أشبال المدرب، أمين غيموز، المواجهة بعزيمة كبيرة، وفرضوا سيطرتهم منذ الدقائق الأولى، ليترجموا تفوقهم إلى هدفين في الشوط الأول عن طريق، فالمي، في الدقيقة 29، ورفسي، في الدقيقة 31.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل “الخضر” تألقهم رغم تلقي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 54، إلا أن رد الفعل كان سريعًا، إذ أضاف عابد، الهدف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يعمّق مقني، الفارق بهدف رابع في الدقيقة 65، ليعود المتألق فالمي، ويختتم الخماسية في الدقيقة 70، مؤكدًا التفوق الجزائري أداءً ونتيجة.

وسيكون الموعد المقبل لأشبال “الخُضر” أمام منتخب المغرب يوم 27 مارس على أرضية ملعب الاتحاد العسكري بداية من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، في مواجهة مرتقبة قد تحدد ملامح المنافسة.

وسيُعفى المنتخب الجزائري من الجولة الثالثة، قبل أن يلاقي تونس يوم 2 أفريل، ثم يختتم مشاركته بمواجهة مصر يوم 5 أفريل على ملعب بنغازي الدولي.

بهذا الانتصار، يبعث المنتخب الجزائري رسالة واضحة لبقية المنافسين مفادها أن أشبال الخُضر حضروا بقوة من أجل التألق والتأهل لنهائيات “كان 2026”.