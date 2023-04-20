أشبه بالخيال.. شاهد كسوف كلي نادر للشمس اليوم

شهدت اليوم الخميس، مناطق من النصف الشرقي للكرة الأرضية كسوفا شمسيا كليا نادرا، والذي يعد الأول من نوعه في عام 2023.

وتحولت السماء فوق بلدة إكسماوث في غرب أستراليا إلى الظلام لنحو 60 ثانية يوم الخميس. عندما ألقى القمر بظلاله على المنطقة بعرض 40 كيلومترا. وكان الكسوف مرئيا أيضا عبر أجزاء أخرى من آسيا والمحيط الهادئ.

والكسوف الهجين – يطلق عليه أيضا الكسوف الحلقي الكلي – يبدأ عادة حلقيا ثم يكتمل ليصبح كسوفا كليا.

وبدأ هذا الكسوف في المحيط الهندي عند شروق الشمس، وينتهي عند غروب الشمس في المحيط الهادئ. حيث يستطيع المراقبون في نقاط مختلفة في مسار الكسوف رؤية أطواره المختلفة – أو الهجينة .

وتمتع الأشخاص الذين يعيشون في غرب أستراليا وتيمور الشرقية وبابوا الغربية بأفضل المناظر.

لكن أولئك الموجودين في شبه جزيرة إكسماوث هم فقط من شاهدوا تجربة كسوف الشمس الكلي، في تمام الساعة 11:27 بالتوقيت المحلي.