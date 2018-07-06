أشترط مهري ثقلا من الإحسان والإيمان

سمية، امرأة طيبة ورصينة من إحدى مدن الوسط الجزائري، تبلغ من العمر 45 سنة، مطلقة أم لطفل تحت وصاية الأب.

ماكثة في البيت لديها مستوى النهائي، بيضاء البشرة، طويلة القامة وترتدي الحجاب الشرعي.

ترغب في الارتباط والتجديد مع رجل صادق ومتفهم، يقدر المرأة ويحترمها من أية منطقة

سنه لا يتجاوز 55 عاما، لا تمانع ان كان أرملا أو مطلقا بأولاد، تشترط ان يكون عاملا مستقرا، تقي يخشى الله وملتزم بأحكامه.

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الرقم السّرّي:20

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