أشجار تتواءم مع طبيعة كل منطقة.. هذه أماكن الغرس ليوم 25 أكتوبر

تحيي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. من خلال المديرية العامة للغابات. اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر من كل سنة. بغرس مليون شتلة عبر كامل التراب الوطني.

ونشر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، مختلف أماكن الغرس لهذه الأشجار.

وقال ياسين وليد في منشور له عبر الفايسبوك “بمشاركتكم جميعًا سنتمكن إن شاء الله من غرس مليون شجرة!”.

