أشد عدوانية بنسبة75%.. فرنسا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور المكتشف في بريطانيا.

وتم اكتشاف متغير Covid-19 الذي ظهر بالمملكة المتحدة في فرنسا أمس الجمعة، قبل يومين من إطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس.

وتم تأكيد وجود هذا المتغير في مدينة تور، في رجل فرنسي يقيم عادة في المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، التي أعلنت عن الحالة الأولى، إن الرجل لم تظهر عليه أعراض وتم عزله في منزله.

وظهر هذا الفيروس المتحور في سبتمبر في المملكة المتحدة وتشير الدراسات إلى أنه قد يكون أكثر عدوى.

مثل دول أوروبية أخرى، كانت فرنسا تخشى منذ عدة أيام من وجود الفيروس داخل حدودها.

وفقًا للعديد من الدراسات التي تم تقديمها في المملكة المتحدة ، فإن البديل الجديد لفيروس كورونا أكثر عدوى من السلالة الأصلية.

وأشارت الدراسات أن العدوى أقوى بنسبة “50٪ إلى 74٪” وقد يكون له عواقب على عدد الوفيات والاستشفاء المرتبطة بـ Covid-19.

وتم اكتشاف هذا البديل لأول مرة في سبتمبر في بريطانيا العظمى، ويحتوي على 22 طفرة جينية.