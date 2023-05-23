أشرطة ضوئية و”PUCES” في أرجل “الجِمال” للحد من حوادث المرور

استطاعت المندوبية الولائية للأمن في الطرق، لولاية تقرت، أن تتوصل إلى طرق تساهم في الحد من حوادث المرور. التي تتسبب فيها الجمال عبر الطرق الصحراوية التي بلغت العام الماضي 40 حادث مرور.

وقال المندوب الولائي لتقرت للأمن عبر الطرقات، موالدي أمين، بأن المندوبية اعتمدت حلولا عملية بعضها معروف. والآخر مبتكر من خلال إلزام مربي الإبل بوضع أشرطة ضوئية على الجمال. بالإضافة إلى اعتماد ابتكار يقوم على غرس شرائح الكترونية في أرجل الجمال لمتابعة مسارها عن بعد.

وتعكف المندوبية الولائية للأمن في الطرق لولاية تقرت، على الحد من الحوادث المرورية التي تتسبب فيها الجمال عبر الطرق الصحراوية. وهذا الأخير أصبح يشكل تهديداً لحياة المواطنين وخسارةً للثروة الحيوانية في الولايات الصحراوية.

وتعمل المندوبية الولائية للأمن في الطرق لولاية تقرت، عبر العديد من المبادرات، من أجل الحد من الظاهرة. عن طريق أيام تحسيسة، ودورات تفاعلية لأصحاب الماشية. والتوعية بضرورة الحلقات العاكسة التي يمكن أن تقلل منها وتحافظ على أرواح بشرية.