أشرف القدرة: وصول 500 إصابة من المستشفى الإندونيسي.. وشمال القطاع بات بلا أي خدمات صحية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم الإثنين إن شمال قطاع غزة بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق.

وفي تصريح له للجزيرة، أضاف أشرف القدرة أن 500 جريح من المستشفى الإندونيسي وصلوا إلى مستشفيات جنوبي قطاع غزة منها حالات معقدة، لا فتا إلى أن 12 شهيدًا يتواجدون داخله والطواقم الطبية لا تستطيع التعامل معهم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في السياق ذات صلة أن الإمكانيات محدودة لدى الطواقم الطبية بالمستشفى الإندونيسي الذي لا يزال يعمل على إجلاء جرحاه إلى مستشفيات غزة وخارجها.

كما أكد ذات المتحدث أن المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى لا يزال محاصرا من قبل قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن المسيرات الإسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في ساحات في هذا المرفق الصحي.