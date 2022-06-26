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الرياضة

أشرف صبحي: “الجزائر قادرة على تنظيم كأس إفريقيا للأمم”

بقلم كريم تيغرمت
أشرف صبحي: “الجزائر قادرة على تنظيم كأس إفريقيا للأمم”
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أبدى وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، انبهاره بتنظيم الجزائر للألعاب المتوسطية، مؤكدا قدرتها على احتضان كأس إفريقيا للأمم.

وصرح أحمد صبحي، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر أظهرت حسن الضيافة والتنظيم في الطبعة الـ19 لألعاب البحر المتوسط”.

كما أضاف: “حفل الإفتتاح ضم كل العناصر التي تعوزدنا مشاهدتها في التنظيمات الرياضية الكبرى، ونهنأكم على كل ذلك”.

وأكد وزير تالشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في الختام: “الجزائر قادرة على تنظيم كأس إفريقيا، وكل شيء”.

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