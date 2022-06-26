أشرف صبحي: “الجزائر قادرة على تنظيم كأس إفريقيا للأمم”

أبدى وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، انبهاره بتنظيم الجزائر للألعاب المتوسطية، مؤكدا قدرتها على احتضان كأس إفريقيا للأمم.

وصرح أحمد صبحي، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر أظهرت حسن الضيافة والتنظيم في الطبعة الـ19 لألعاب البحر المتوسط”.

كما أضاف: “حفل الإفتتاح ضم كل العناصر التي تعوزدنا مشاهدتها في التنظيمات الرياضية الكبرى، ونهنأكم على كل ذلك”.

وأكد وزير تالشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في الختام: “الجزائر قادرة على تنظيم كأس إفريقيا، وكل شيء”.