أشرف صبحي : “سعيد بإستقبال أشقائنا الجزائريين”

حلّ وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بمدينة وهران. أين حظي باستقبال رائع من قبل وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

كما أبدى أشرف صبحي سعادته الكبيرة للإستقبال الذي حظي به قبل انطلاق ألعاب البحر الابيض المتوسط غدا.

وقال صبحي في تصريح لـ “النهار”: “نسعى لتحقيق مشاركة جيّدة لإنجاح المحفل الكبير”.

كما أضاف “نرغب في المشاركة في هذا المحفل مع الشقيقة الجزائر. ونتمنى ان تكون الروح العربية سائدة”.

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