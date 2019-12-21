أشرف على أكبر الملفات الاستراتيجية الدولية.. تعرف على مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجديد

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، نور الدين عيادي، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.

وولد نور الدين عيادي في 23 جوان 1956 بمدينة سطيف، خريج المدرسة الوطنية للإدارة دفعة 1983.

و كان آخر منصب شغله عيادي هو أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية.

كما تقلد منصب سفير الجزائر لدى الأرجنتين ومالي وهولندا 2015.

علاوة على عمله في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بصفته مديرا للشؤون السياسية ومدير أمريكا اللاتينية.

كما كانت لعيادي مساهمة كبيرة في جميع مراحل مسار السلم والمصالحة في مالي، بصفته إطار سامي مكلف بمسار الحوار الشامل في مالي والذي تم اطلاقه في جويلية 2014.

اكتسب نور الدين عيادي خلال 34 سنة من الخدمة خبرة كبيرة، حيث اشرف على اكبر الملفات الاستراتيجية الدولية في وزارة الشؤون الخارجية، ثم برئاسة الجمهورية.

وكان منسقا للأشغال مع المجموعة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة العمل الخارجي للجزائر، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية.