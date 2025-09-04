  أشرف عليها الرئيس تبون ..تنظيم جلسة نقاش رئاسية حول منطقة التجارة الحرة القارية

شهدت مراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الافريقية،التي انطلقت يوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.تنظيم جلسة نقاش رئاسية حول المنطقة التجارية الحرة القارية “زليكاف”.

وتتمحور هذه الجلسة التفاعلية، التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول سبل تنشيط مسار الاندماج القاري وجعل افريقيا قوة اقتصادية من خلال تجسيد منطقة “زليكاف”.

وفضلا عن رئيس الجمهورية،يشارك في النقاش كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية التونسية،قيس سعيد، رئيس جمهورية موزمبيق،دانييل شابو، رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي.

كما يشارك في الجلسة كل من نائب رئيس جمهورية كينيا، كيتور كينديكي، نائبة رئيسة جمهورية ناميبيا،لوشيا ويتبوا، الوزير الأول لسانت كريستوف ونيفيس،السيد تيرانس درو, الوزير الأول لجمهورية بورندي،نيستور نتاهونتويي والرئيس الأسبق لجمهورية النيجر، محمدو إيسوفو.

يذكر أن الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الافريقية تجري بالجزائر العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر الجزائر تحت شعار “بوابة نحو فرص جديدة.