أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة.. اجتماع ثلاثي جزائري-تونسي-ليبي

انعقد اجتماع ثلاثي جزائري-تونسي-ليبي قُبيل افتتاح أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة.

وجمع الاجتماع كل من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية.محمد علي النفطي، وكذا الوزير الليبي المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بدولة ليبيا. الطاهر الباعور.

و خُصّص اللقاء لمتابعة وتقييم التقدّم المحرز في مسار تعزيز التعاون الثلاثي في إطار تجسيد مخرجات آخر قمة جمعت بين قادة الدول الثلاث.كما شكّل الاجتماع فرصة للتشاور والتنسيق حول أبرز القضايا الراهنة. على الصعيدين العربي والمغاربي.