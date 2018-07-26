أشغال بدون رخصة سبب إنهيار البناية بسيدي البشير في وهران

أفادت مصالح ولاية وهران اليوم الخميس انهيار البناية سهرة امس كان بسبب أشغال “دون رخصة”‘ باشرتها المديرية الجهوية للسكك الحديدية.

حادث الانهيار وقع سهرة أمس بعمارة كائنة ب 58 شارع ملاح علي بالمندوبية البلدية سيدي البشير.

وقد انطلقت في ماي المنصرم أشغال انجاز محطة جديدة للخطوط الطويلة التابعة للمديرية الجهوية للسكك الحديدية.

وهي محطة مجاورة للمحطة بلاطو، حيث تقارب هذه الأشغال على الانتهاء باعتبار أن تسليمها كان مقررا لبداية شهر سبتمبر المقبل.

وذكر بيان لخلية الإعلام والاتصال لولاية وهران بأن التحقيق متواصل بخصوص ظروف وأسباب هذا الانهيار لعمارة تقطنها 13 عائلة.

هذه العائلات قد تم إحصاؤها سنة 2014 في إطار جرد شامل للعائلات القاطنة بالبنايات الهشة والآيلة للانهيار.

وقد تم إعادة إسكانها عقب هذه الحادثة، نظرا للوضعية التي تعرفها البناية.

وتم ترحيل العائلات ال13 المتضررة إلى سكنات جديدة بحي النور بالقطب العمراني الجديد بوادي تليلات التابعة لولاية وهران.