أشغال تطوير وصيانة شبكة الطرقات تتواصل عبر الوطن

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن أشغال تطوير وصيانة وتدعيم شبكة الطرقات والمنشآت القاعدية، في إطار تجسيد البرامج المسطرة، تنفيذا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، وبالتنسيق مع الولاة.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، تشهد هذه المشاريع وتيرة إنجاز متقدمة، بما يسهم في تحسين ظروف النقل والتنقل. وتعزيز سلامة مستعملي الطريق، وضمان استدامة المنشآت القاعدية.

وبولاية المسيلة، انطلقت أشغال تدعيم الطريق الوطني رقم 89 بين منطقتي الهامل وجبل مساعد على مسافة 10 كيلومترات. ونظرا للطابع الجبلي للمسار، تم الشروع أولا في إنجاز منشآت صرف مياه الأمطار قبل الانتقال إلى أشغال تدعيم جسم الطريق.

وفي ميلة، تشهد أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 5 الرابط بين شلغوم العيد وتاجنانت تقدما ملحوظا على مسافة 16 كيلومترا.

كما تتقدم أشغال حماية المنحدر الصخري على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي ميلة وجيجل بمنطقة بني هارون. بهدف تعزيز سلامة مستعملي الطريق وتأمين حركة المرور.

فيما تتقدم بولاية بشار، أشغال تدعيم الطريق الوطني رقم 110 الرابط بين بشار وتاغيت. في إطار برنامج تدعيم شبكة الطرقات لسنة 2025، بما يساهم في تحسين الربط الطرقي وتعزيز النقل والتنقل بين مختلف المحاور.

وبولاية تيسمسيلت، وعلى إثر التساقطات المطرية الغزيرة المسجلة خلال ليلة 18 إلى 19 جوان 2026، والتي تسببت في انجراف الأتربة والأوحال وتراكمها على مستوى الطريق الوطني رقم 120. تم تنفيذ تدخل استعجالي على مستوى النقطة الكيلومترية 01+500 لإعادة فتح الطريق وضمان سلامة مستعمليه.

وقد جندت لهذه العملية فرق المقاطعة الفرعية للأشغال العمومية وأعوان الصيانة والاستغلال. مدعومين بالآليات والعتاد الضروري، بما في ذلك الجرافات والشاحنات وآلات التسوية.

وشملت الأشغال إزالة الأتربة والرواسب، وتنظيف حواف الطريق، وفتح مجاري تصريف المياه، مع تأمين حركة المرور طوال فترة التدخل.

وفي تبسة، تعرف أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 83 تقدما متواصلا على مسافة 20 كيلومترا. في إطار تعزيز انسيابية حركة المرور وتحسين مستوى الخدمة على هذا المحور الحيوي.

أما بولاية أولاد جلال، تجري أشغال صيانة الطريق الولائي رقم 60 الرابط بين سيدي خالد ورأس الماء على مسافة 11 كيلومترا. بما يضمن تحسين شروط التنقل لفائدة المواطنين ومستعملي الطريق.

وبأم البواقي، تتواصل عمليات وضع الملبس الإسفلتي الساخن ضمن مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 10 على مسافة 27 كيلومترا بين عين فكرون وأم البواقي. في إطار تحسين نوعية الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية.

وفي تندوف، تتقدم أشغال مشروع تقوية المدرج الرئيسي وملاحقه بمطار تندوف. حيث تم الشروع في إنجاز طبقة التشريب عقب الانتهاء من أشغال تسطيح طبقة الأساس بالجزء الأول من المشروع. تمهيدا لانطلاق أشغال الطبقة القاعدية بالحصى المزفت خلال الأسبوع المقبل، بعد استكمال جميع الترتيبات التقنية المتعلقة بتثبيت محطة مزج الإسفلت.