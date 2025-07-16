أشغال توسعة مصنع “فيات” بوهران بلغت نسبة 85 بالمائة

أعلنت ستيلانتيس الجزائر، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن أشغال توسعة مصنع فيات، على مستوى وحدة التركيب وفق نمط “سي كا دي” بلغت نسبة تقدم بـ85 بالمائة. بعد الانتهاء من تركيب تجهيزات وحدتي التلحيم والطلاء.

و أوضحت شركة ستيلانتيس الجزائر، أن هذا التقدم الذي يتماشى مع الجدول الزمني الأصلي. يمثل مرحلة مفصلية في المشروع الصناعي لستيلانتيس الجزائر. و الذي يرتكز على رفع تدريجي لقدرات الإنتاج و الإدماج لمصنع فيات”.

في حين، تأتي عملية توسيع الموقع، يضيف المصدر. بالموازاة مع برنامج واسع للتوظيف و التكوين واعتماد الكفاءات الجزائرية، يتم تنفيذه بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية و مراكز التكوين المهني.

كما تم في ذات الإطار “تعبئة وتكوين مئات التقنيين و المهندسين و العمال وفقا للمعايير الصناعية للمجمع. ما يعكس إرادة ستيلانتيس في بناء شعبة لصناعة السيارات تكون مستدامة ذات كفاءة. و مندمجة في النسيج الاقتصادي الجزائري”.

و ضمن “هذه الديناميكية تؤكد ستيلانتيس الجزائر من جديد التزامها بدعم السيادة الصناعية، و توفير مناصب شغل مؤهلة، و خلق قيمة مضافة في الجزائر، مع مواصلة طموحها لجعل موقع طفراوي مركزا استراتيجيا لإنتاج السيارات في منطقة إفريقيا و الشرق الأوسط”, يؤكد البيان.

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