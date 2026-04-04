أشغال عمومية.. جلاوي يترأس اجتماعا هاما

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم السبت، بمقر دائرته الوزارية، جلسة تنسيقية خُصّصت حصريا لقطاع الأشغال العمومية.

وحسب بيان للوزارة، تمّ خلال الجلسة، استعراض مدى تقدم المشاريع الجاري إنجازها عبر مختلف ولايات الوطن. وكذا المشاريع المزمع إطلاقها، إضافة إلى استشراف الآفاق المستقبلية للقطاع.

وقد جرى هذا الاجتماع بحضور الإطارات المركزية للوزارة، حيث يندرج في إطار التحضير لسلسلة الخرجات الميدانية التي سيقوم بها الوزير إلى عدد من مشاريع الأشغال العمومية عبر ولايات الوطن. لاسيما تلك المتعلقة بتطوير شبكة الطرقات والطرق السيارة وصيانتها.

كما يعد هذا اللقاء محطة تنسيقية هامة قبيل عقد اجتماعات دورية مع مديري الأشغال العمومية. خاصة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. بهدف تعزيز المتابعة الميدانية وتحسين وتيرة إنجاز المشاريع.