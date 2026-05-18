أشغال عمومية: جلاوي ينقل تهاني رئيس الجمهورية لعمال قطاع الأشغال العمومية

نقل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتشجيعاته الصادقة لكلّ العاملين بإخلاص في ورشات القطاع. تثمينا منه للمجهودات المبذولة. واعترافا بالدور المحوري الذي يضطلع به العمال في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الجديدة. التي تمثل رافعة أساسية لمسيرة البناء والتنمية في بلادنا.

كما قال وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية جلاوي في خضم نقل رسالة رئيس الجمهورية. وفق بيان الوزارة ” إنّكم تضعون اليوم بسواعدكم الحرّة لبناء اقتصاد وطني متنوع وترسمون بعرق الجباه ملامح جزائر ناشئة قوية. تتبوّأ مكانتها اللائقة بين الأمم.”

و أكد الوزير يضيف البيان “على توجيهات رئيس الجمهورية، الداعية إلى التحلّي بأقصى درجات الفعالية. ومواصلة العمل بأعلى وتيرة ممكنة. إلى غاية التجسيد التام لمشاريع الفوسفات خاصة ومشاريع القطاع المهيكِلة عامة. والتي ستفتح أمام بلادنا آفاقا واعدة، وتُؤذِن بميلاد عهد جديد، تتحوّل فيه الجزائر إلى قوّةٍ اقتصاديةٍ صاعدة”.

وتنفيذا لتعليمات الرئيس، دعا الوزير يختم البيان “عمال و إطارات القطاع إلى شد العزائم. وتكثيف الجهود والعمل ليلا ونهارا من اجل تجسيد مشاريع الأشغال العمومية الممهّدة لاستغلال فوسفات بلاد الحدبة. بما يتيح الشروع في الإنتاج في أقرب الآجال، تجسيداً للرؤية الاقتصادية الطموحة لبلادنا”.

