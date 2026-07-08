أشغال عمومية.. زيارة ميدانية تفقدية للمقطع الرابط بين بوشقوف والدريعة

أجرى المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، مرفوقا بعدد من إطارات الوزارة والوكالة ومسؤولي شركات الإنجاز، زيارة ميدانية تفقدية للمقطع الرابط بين بوشقوف والدريعة على طول 121 كيلومترا. وذلك لمتابعة أشغال إنجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية عنابة - تبسة – بلاد الحدبة،الممتد على طول 422 كلم. وتجسيدا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي الرامية إلى تكثيف المتابعة الميدانية لمشاريع المنشآت القاعدية.

وشملت الزيارة عددا من ورشات التسطيح ومواقع إنجاز المنشآت الفنية، حيث وقف المدير العام على مستوى التقدم المحقق. لاسيما في أشغال تسوية المنحدرات وتحضير قواعد ودعامات الجسور. بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الوعرة التي يمر بها جزء معتبر من مسار المشروع. كما اطلع على حجم الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة عبر مختلف الورشات. وعاين عن كثب وتيرة الأشغال ومؤشرات الإنجاز المسجلة ميدانيا، واستمع إلى شروحات تقنية حول تقدم الأشغال والإجراءات المتخذة لتجاوز مختلف التحديات. مع التشديد على ضرورة الحفاظ على نسق الإنجاز وفق البرنامج المسطر.

واختتمت الزيارة بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة المدير العام، وبحضور إطارات الوكالة ومسؤولي شركات الإنجاز. خصص لتقييم مدى تقدم الأشغال وضبط برنامج العمل الخاص بالمرحلة المقبلة. حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز الإمكانيات البشرية والمادية عبر مختلف الورشات. وتسخير كافة الوسائل اللازمة للرفع من وتيرة الإنجاز. بما يضمن احترام الآجال التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة لهذا المشروع الاستراتيجي.

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