أشغال عمومية.. مواصلة تجسيد مشاريع الطرق لتعزيز النقل والتنقل عبر مختلف الولايات

تتواصل عبر ولايات قسنطينة، الجلفة، البيض، قالمة، الشلف وباتنة أشغال تطوير شبكة الطرق الوطنية وصيانتها وعصرنتها. في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الربط بين الولايات، تعزيز سلامة مستعملي الطريق، ودعم الحركية الاقتصادية والتنموية.

بولاية قسنطينة يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ازدواجية وعصرنة الطريق الوطني رقم 79. الذي يعد من المحاور الاستراتيجية الرابطة بين ولايتي قسنطينة وأم البواقي. بما سيساهم في تحسين انسيابية حركة المرور ورفع مستوى السلامة المرورية.

أما بولاية الجلفة تتواصل أشغال إنجاز طبقة السير بالخرسانة المزفتة (BB) على مستوى الطريق الوطني رقم 89، في الشطر الرابط بين فيض البطمة وحدود ولاية المسيلة، ضمن مشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمة على هذا المحور الهام.

كما تسير في ولاية البيض أشغال إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 بوتيرة متسارعة على مستوى الشطر الثاني الممتد على مسافة إجمالية قدرها 24 كلم. حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 50 بالمائة بالحصة الأولى و80 بالمائة بالحصة الثانية.

في حين، تتواصل في ولاية قالمة أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولاية سوق أهراس. ومحول الطريق السيار شرق-غرب، لاسيما على مستوى الشطر الأول - الحصة الثانية.

وبولاية الشلف تتواصل أشغال إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 16. في إطار الجهود الرامية إلى تحسين انسيابية حركة المرور ورفع مستوى الخدمة على هذا المحور الحيوي.

أما في ولاية باتنة في إطار برنامج صيانة الطرق الوطنية لسنة 2026، تتواصل أشغال مشروع ازدواجية المحور الرابط بين الطريق الوطني رقم 88 (حدود ولاية خنشلة). والطريق الوطني رقم 03 مرورا ببلديات بلفرايس، الشمرة وبومية على مسافة 56 كلم. حيث تتواصل حاليا أشغال إنجاز طبقة الأساس (GB) على مستوى الحصة رقم 7.

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