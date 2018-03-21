أشغال قناة تتسبب في جفاف حنفيات 15 بلدية بتيسمسيلت

تسببت أشغال إعادة تقويم قناة المياه المفككة على مستوى دوار أولاد عيشة بالرجام، في أزمة جفاف الحنفيات على مستوى 15 بلدية بولاية تيسمسيلت.

كما أدى ارتفاع نسبة العكورة في سد كدية الرصفة إلى تعطيل محطات الضخ.

وأوضحت المكلفة بالإعلام بمديرية الجزائرية للمياة، أنّ مصالح المؤسسة تستنفر حاليا للاستعجال في معالجة الأزمة.

وأضافت أنّ البلديات المعنية هي: تيسمسيلت، سيدي عابد، أولاد بسام، لرجام، المعاصم، سيدي العنتري، بني لحسن، الأربعاء، الأزهرية

بوقائد، برج بونعامة، تملاحت، بني شعيب، سيدي سليمان.