أشغال مصنع “فيات” فاقت 95 بالمائة.. ووزير الصناعة يشدد على ضرورة مراجعة الأسعار

كشف المدير العام لشركة فيات-الجزائر حكيم بوطهرة، أن نسبة أشغال مصنع “فيات” فاقت 95 بالمائة، مؤكدا بأن الإنطلاق الفعلي سيكون قبل نهاية شهر ديسمبر.

ويأتي هذا خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون في إطار متابعة أشغال مصنع فيات.

وحسب بيان الوزارة، فقد شدد الوزير خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة على ضرورة إحترام الآجال المتفق عليها.

كما شدد الوزير أيضا على ضرورة مراجعة الأسعار في ظل التنافس الكبير الذي باتت تفرضه العديد من العلامات وخلق مصانع لصناعة السيارات في الجزائر. يضيف البيان.

مصنع سيارات “فيات” يعتبر أول مصنع أجنبي 100 بالمائة

وكان وزير الصناعة علي عون قد أكد في وقت سابق بولاية وهران جاهزية مصنع السيارات لعلامة “فيات” للانطلاق في الانتاج نهاية سنة 2023 حسب الآجال المحددة.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تفقده للمشروع بالمنطقة الصناعية لطفراوي في إطار زيارته الى الولاية، أن اشغال انجاز المصنع تسير وفق البرنامج المسطر، مبرزا أنه متفائل بأن أول سيارة لعلامة “فيات” ستخرج من المصنع “في غضون ديسمبر المقبل حسب الآجال المحددة’.

وأشار الوزير الى أن مصنع سيارات “فيات” يعتبر أول مصنع أجنبي 100 بالمائة وأن نجاحه دليل على انفتاح الجزائر على الاسثمار الاجنبي، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام المستثمرين الاجانب أو بالشراكة مع شركات وطنية.