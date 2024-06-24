أشغال ملعب الدويرة.. إنقطاع المياه على 16 حيا

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر - سيال – عن تأخير برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب، بعدة أحياء في بلدية الدويرة بالعاصمة.

وحسب بيان لذات الهيئة، تسبب في هذا الخلل، أشغال تحویل مسار قناة رئيسية للتوزيع ذات قطر 800 مم من طرف مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر بمحذاة الملعب الجديد بالدويرة.

وعليه، ستتسبب هذه الأشغال، في تأخير برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الأحياء التالية :

بلدية الدويرة : حي 1000 مسكن اجتماعي، حي 1400 مسكن ابزيو، حي 2100 مسكن. وحي 3254 مسكن عدل الملعب ملعب الدويرة حي 1046 مسكن عدل القديمة.ذ

وكذا حي 3746 مسكن عدل طريق الرحمانية طريق الرحمانية، وحي بن جيلالي وحي الوفاء.

بلدية الرحمانية : وسط المدينة، منطقة الأعمال الرحمانية، حي 50 مسكن نعمان حوش البستان. حي محي الدين وطريق الرحمانية دويرة.

هذا وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في الأحياء المعنية بأن العودة لبرنامج التوزيع المعتاد ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.