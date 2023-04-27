أشغال ملعب الدويرة .. هذه الطرق مغلقة مؤقتا

قررت مصالح ولاية الجزائر تحويل وغلق مؤقت للطريق الجنوبي الثاني ما بين محول الطرق الخرايسية ومحول الطرق بابا حسن-الدويرة لوضع الدعائم للجسر الجديد المؤدي لملعب الدويرة.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر القرار جاء تطبيقا لقرار والي ولاية الجزائر رقم 2431 المؤرخ في 27/04/2023

وتضمن القرار تحويل وغلق مؤقت للطريق الجنوبي الثاني ما بين محول الطرق الخرايسية ومحول الطرق بابا حسن-الدويرة لوضع الدعائم للجسر الجديد المؤدي لملعب الدويرة.

كما تعلم الولاية كافة مستعملي هذا الطريق أنه سوف يغلق مؤقتا في وجه حركة المرور بداية من الخميس27 إلى غاية الأحد 30/04/2023 من 22سا00 إلى 05سا 00 صباحا.

وسيتم تحويل حركة المرور في الاتجاهين، على المحاور المجاورة الخرايسية الدويرة كما يبينه المخطط المرفق، كما يلي بالنسبة للقادمين من:

بئر توتة – زرالدة: على مستوى مدخل محول الطرق الخرايسية (الطريق الوطني رقم 63) حتى الطريق الوطني رقم 36 الدويرة نحو بابا حسن للالتحاق بمحول الطرق الجنوبي الثاني نحو زرالدة وبابا حسن.

زرالدة – بئر توتة: على مستوى مدخل محول الطرق الجنوبي الثاني نحو الطريق الوطني رقم 36 الدويرة ثم محول الطرق مع الطريق الوطني رقم 63 الدويرة مرورا بالخرايسية للالتحاق بمحول الطريق الجنوبي الثاني نحو بئر توتة .

وفي ختام البيان تعتذر الولاية عن الإزعاج الذي يسببه هذا الغلق المؤقت وتطلب من مستعملي الطريق، استعمال محاور الطرق الأخرى واحترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع.