“هيفاء أبو غزالة : “أشكر بشكل خاص طريقة إدارة الإجتماعات من طرف الجزائر

كشفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة أن البنود التي تناقش سياسيا تكون دائما فلسطين.

خلال ندوة صحفية نشطتها هيفاء أبو غزالة قالت ان منطقة التجارة العربية من بين المواضيع المطروحة وهناك مشاريع قرارات سترفع أمام القادة.

وتابعت أبو غزالة انه من بين المواضيع المطروحة، هناك مشاريع قرارات سترفع امام القادة. حيث ان دول العالم تتجه نحو اقامة تكتلات، وقمة الجزائر هي قمة التفاؤل العربي وأيضا قمة التضامن العربي.

واضافت السفيرة بالقول “نتوقع من القادة ان يتم بحث العديد الامور. منها تأثيرات الحرب الاكرانية، وأوضاع اللاجئيين والطاقة، وهي مواضيع تأثر علينا.”

وقالت ابو غزالة “دورنا في الجامعة العربية ليس سياسي فقط، بل إجتماعي والاقتصادي.

وقدمت ابو غزالة شكر بشكل خاص طريقة إدارة الإجتماعات من طرف الجزائر. معتبرة أن قمة الجزائر مهمة. وهي قمة التضامن بعد انقطاع الإجتماعات بسبب كوفيد.