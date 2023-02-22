أشهر مؤثر في الوطن العربي يحل بالجزائر

حل اليوتوبر العربي الشهير جو حطاب، قبل أيام، بالجزائر، ليواصل رحلاته الاستكشافية والتي قادته لعدة بقاع في العالم.

ونشر اليوتوبر صورا بالعام الجزائري من أما مقام الشهيد بالجزائر العاصمة وكتب: “من بلد المليون ونصف شهيد وأكثر”.

ويملك جو حطاب أزيد من 11 مليون متابع على قناته بموقع الفيديوهات اليوتيوب.

وتحصد الفيديوهات التي ينشرها من مختلف مناطق العالم، أرقام مشاهدات خيالية وصلت إلى 19 مليون مشاهدة للفيديو الواحد.

وجو حطاب صانع المحتوى ويوتيوبر أردني الأصل، والذي كسر الحواجز بين الدول، فقد عايش مختلف الثقافات وترك بصمته في شتى الأماكن.

ويمتلك اليوتيوبر جو حطاب مهارة عالية في المونتاج والتصوير، لذلك اجتمعت هذه المهارة مع شغفه في الترحال والتجوال، فشكلت مزيجا مذهلا من الإبداع.

ويقوم جو بتوثيق الثقافات المختلفة للدول التي يزورها وحضاراتها وتاريخ شعوبها.