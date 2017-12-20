أكد حسين أشيو مُساعد مُدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أن توليه هذا المنصب لا يُعتبر مُخاطرة بالنسبة إليه.

وقال أشيو في إتصال هاتفي مع البرنامج الإذاعي”c’est vous l’expert” على موقع “لاغازيت دو فناك”.

“لا أعتبر خوض هذه التجربة الأولى في مشواري مُخاطرة لأنني من الوسط الرياضي ولدي التجربة الكافية لرفع التحدي والنجاح”.

وأضاف لاعبُ إتحاد العاصمة السابق أنه لديه 20 سنة خبرة في الملاعب وهي كافية بالنسبة إليه لدخول عالم التدريب.

الذي أكد أنها مهنة صعبة مُقارنة مع مهنة لاعب كرة قدم خاصة وأنها تحوي على ضغظ مُضاعف.