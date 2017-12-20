قال حسين أشيو مُساعد مُدرب المُنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أنه غير مُستعدا حاليا للعمل في المُنتخب الوطني الأول.

وقال أشيو في إتصال هاتفي مع البرنامج الإذاعي”c’est vous l’expert” على موقع “لاغازيت دو فناك”.

“لو عرضت علي الفاف منصبا في المنتخب الوطني الأول لرفضت ذلك لأن هذا يحتاج لخبرة كبيرة من أجل النجاح”.

وأضاف:”الفاف منحتني الفرصة لكي أدخل عالم التدريب والتعلم خاصة وأن الأمور مُختلفة مع الفئات الشبانية التي تحتاج للتواصل الجيد معها”.

وختم صاحبُ الهدف التاريخي في مرمى المُنتخب المصري عام 2004:”لدي الكثير لأقدمه للشبان الجزائريين”.