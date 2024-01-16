أشيو :”متفائل كثيرا لأن الجزائر أفضل من بوركينافاسو وموريتانيا”

أبدى الدولي الجزائري السابق حسين أشيو تفاؤله الكبير في تجاوز المنتخب الوطني عقبة منتخب بوركينافاسو السبت القادم.

وقال حسين اشيو لدى حضوره في حصة “ستاد الكان” بقناة النهار “موريتانيا كان أفضل من بوركينافاسو من الجانب التكتيكي و الفني، مستوى المنتخبين الموريتاني وبوركينافاسو لن يصل إلى مستوى المنتخب الوطني”.

كما أضاف اشيو “متفاءل جدا، وأتمنى آن نقدم مباراة في القمة أمام بوركينافاسو، أنا مرتاح كثيرا خاصة بعد تقديم مستوى كبيرة أمام أنغولا خاصة في الشوط الأول”.

وختم اللاعب السابق لفريق إتحاد العاصمة “عانينا نوع من الخوف في مباراة أنغولا وهو يجب ما نتفطن له، نملك فريق أقوى و يجب التغلب على أنفسهم واستعادة الثقة”.

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