أشيو ينفجر ويفتح النار على الحكم غربال !

فتح المُدير العام الرياضي لفريق اتحاد العاصمة، حسين أشيو، النار على ثلاثي التحكيم بقيادة، مصطفى غربال.

كما قال، أشيو، بعد المواجهة التي جرت اليوم السبت:”في كل أسبوع نتعرض لظلم تحكيمي ويتم حرماننا من النقاط الثلاث أو من نُقطتين”.

“لايُمكننا المواصلة على هذا المنوال، والتحكيم تطور في العالم حيث أصبحت تتواجد تقنية الفار”.

“كيف لغربال أن يذهب للدوري السعودي ويُدير مباراة كبيرة بينما وقع اليوم في أخطاء كبيرة”.

قبل أن يختم:”تحدثت مع غربال، وأنا أحترمه كشخص لكن مانُطالبه في كل مرة أن يكون الحكم عادلا”.

“الحكام في بولوغين يتمتعون بالحماية عكس الملاعب الآخرى أين يتعرضون لمضايقات كبيرة”.